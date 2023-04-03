Бек Йозеф Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти28.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бек Тимофей
Мать: Бек Магдалена
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Бек Дарья Антоновна
д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1926
Сын: Бек Иван Иосифович
Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна
Маличевка, Молчановский район, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1928
Дочь: Дареева Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна
Соколовка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.04.1930
Сын: Бек Антон Иосифович
Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна
д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1933
Сын: Бек Пётр Иосифович
Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна
д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1939
Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна
д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Смерть
28.01.1943
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: припадок Возраст: 43 Имел ли умерший свои средства существования: да Место постоянного жительства: Алексеевка, НСО