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Бек Йозеф Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бек Тимофей

Мать: Бек Магдалена

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Бек Дарья Антоновна

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
29.01.1926

Сын: Бек Иван Иосифович

Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна

Маличевка, Молчановский район, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1928

Дочь: Дареева Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна

Соколовка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.04.1930

Сын: Бек Антон Иосифович

Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
01.09.1933

Сын: Бек Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1939

Сын: Бек Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Бек Дарья Антоновна

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Смерть
28.01.1943
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: припадок Возраст: 43 Имел ли умерший свои средства существования: да Место постоянного жительства: Алексеевка, НСО
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