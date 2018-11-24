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Бек Антон Иосифович

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Место рождения

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия

Дата рождения

21.04.1930

Дата смерти

24.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1930

Отец: Бек Йозеф Тимофеевич

Мать: Бек Дарья Антоновна

д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Бек Владимир Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1963

Сын: Бек Иван Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1965

Сын: Бек Сергей Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Бек Александр Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1968

Сын: Бек Геннадий Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1973

Сын: Бек Виктор Антонович

Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бек Валентина Михайловна

Смерть
24.11.2018
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
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