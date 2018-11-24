Бек Антон Иосифович
Место рожденияд. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Дата рождения21.04.1930
Дата смерти24.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1930
Отец: Бек Йозеф Тимофеевич
Мать: Бек Дарья Антоновна
д. Маличевка, Молчановский район, Томская область, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1961
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1963
Сын: Бек Иван Антонович
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1965
Сын: Бек Сергей Антонович
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1967
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1968
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1973
Сын: Бек Виктор Антонович
Мать ребёнка: Бек Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бек Валентина Михайловна
Смерть
24.11.2018
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область