Бек (Ганус) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1961
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Рождение ребёнка
07.07.1963
Сын: Бек Иван Антонович
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Рождение ребёнка
19.01.1965
Сын: Бек Сергей Антонович
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Рождение ребёнка
07.02.1967
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Рождение ребёнка
12.06.1968
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Рождение ребёнка
12.03.1973
Сын: Бек Виктор Антонович
Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бек Антон Иосифович