Бек (Ганус) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек (Ганус) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Бек Владимир Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Рождение ребёнка
07.07.1963

Сын: Бек Иван Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Рождение ребёнка
19.01.1965

Сын: Бек Сергей Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Бек Александр Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Рождение ребёнка
12.06.1968

Сын: Бек Геннадий Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Рождение ребёнка
12.03.1973

Сын: Бек Виктор Антонович

Отец ребёнка: Бек Антон Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бек Антон Иосифович