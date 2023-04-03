Бек Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бек Ульян (Юлиус) Тимофеевич
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бек Йозеф Тимофеевич
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Латвия
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Натарова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бек Франц Тимофеевич
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тереза Тимофеевна
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моника Тимофеевна
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Студенкова Тимофеевна
Отец ребёнка: Бек Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бек Тимофей
Смерть
Неизвестно