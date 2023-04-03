Бек Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек Магдалена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бек Ульян (Юлиус) Тимофеевич

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бек Йозеф Тимофеевич

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Латвия
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Натарова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бек Франц Тимофеевич

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тереза Тимофеевна

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моника Тимофеевна

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Студенкова Тимофеевна

Отец ребёнка: Бек Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бек Тимофей

Смерть
Неизвестно
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