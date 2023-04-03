Студенкова (Бек) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бек Тимофей
Мать: Бек Магдалена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Студенков Александр
Отец ребёнка: Студенков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Студенков Николай
Отец ребёнка: Студенков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Студенков ?
Смерть
Неизвестно