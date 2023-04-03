Студенкова (Бек) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенкова (Бек) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бек Тимофей

Мать: Бек Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Студенков Александр

Отец ребёнка: Студенков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Студенков Николай

Отец ребёнка: Студенков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Студенков ?

Смерть
Неизвестно
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