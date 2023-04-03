Студенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Студенков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Студенков ?

Мать: Студенкова Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Студенкова Евфросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Студенков Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Студенкова Евфросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Студенкова Евфросиния

Смерть
Неизвестно
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