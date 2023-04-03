Студенков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Студенков ?
Мать: Студенкова Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Студенкова Евфросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Студенков Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Студенкова Евфросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Студенкова Евфросиния
Смерть
Неизвестно