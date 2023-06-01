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Мелихов Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Мелихов Георгий Георгиевич

Мать: Миронова Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
22.01.1853

Сын: Мелихов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1853

Сын: Мелихов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1855

Сын: Мелихов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Мелихов Фома Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1861

Дочь: Мелихова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1862

Сын: Мелихов Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1866

Сын: Мелихов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1866

Сын: Мелихов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1868

Дочь: Мелихова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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