Мелихов Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Мелихов Максим Николаевич
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Мелихов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1855
Сын: Мелихов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1858
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1861
Дочь: Мелихова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1862
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1866
Рождение ребёнка
07.05.1866
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1868
Дочь: Мелихова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Мелихова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно