Мелихова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Мелихов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Мелихов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
08.08.1855
Сын: Мелихов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
04.07.1858
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
23.01.1861
Дочь: Мелихова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
13.08.1862
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
07.05.1866
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
23.01.1868
Дочь: Мелихова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Мелихов Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно