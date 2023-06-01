Мелихов Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Мелихов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Мелихов Илларион Георгиевич
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 08.03.1814
Дочь: Миронова Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
02.01.1820
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
06.06.1821
Дочь: Мелихова Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Мелихов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно