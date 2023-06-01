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Мелихов Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Мелихов Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Мелихов Илларион Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 08.03.1814

Дочь: Миронова Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Сын: Миронов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1821

Дочь: Мелихова Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Мелихов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия Абрамовна

Смерть
Неизвестно