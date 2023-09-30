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Кудрявцов Илларион Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

19.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805

Отец: Грошиков Лев

Мать: Грошикова (Кудрявцова) ? Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Васса Деевна

Рождение ребёнка
1829 или 1831

Сын: Грошиков Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Грошикова (Грошикова) Марфа Илларионовна

Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кудрявцов Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна

Смерть
19.01.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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