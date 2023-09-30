Кудрявцов Илларион Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти19.01.1861
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: Грошиков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцова Васса Деевна
Рождение ребёнка
1829 или 1831
Сын: Грошиков Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Грошикова (Грошикова) Марфа Илларионовна
Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кудрявцов Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Васса Деевна
Смерть
19.01.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область