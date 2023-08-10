Кудрявцова Васса Деевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 или 1806
Дата смерти13.06.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 или 1831
Сын: Грошиков Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Грошикова (Грошикова) Марфа Илларионовна
Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кудрявцов Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович
Смерть
13.06.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область