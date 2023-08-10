Кудрявцова Васса Деевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Васса Деевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 или 1806

Дата смерти

13.06.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Илларион Львович

Рождение ребёнка
1829 или 1831

Сын: Грошиков Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Грошикова (Грошикова) Марфа Илларионовна

Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кудрявцов Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Илларион Львович

Смерть
13.06.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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