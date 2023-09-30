Грошиков Михаил Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 или 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Кудрявцов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1853
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
28.03.1855
Дочь: Грошикова (Грошикова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
11.06.1858
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
02.04.1860
Сын: Грошиков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
13.06.1863
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
06.07.1865
Сын: Савин (Грошиков) Павел Михайлович
Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
11.07.1869
Рождение ребёнка
11.12.1871
Сын: Грошиков Спиридон Михайлович
Мать ребёнка: Грошикова (Подзорова) Ефросиния Кирилловна
Смерть
Неизвестно