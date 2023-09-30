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Грошиков Михаил Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 или 1805 г.р.

Мать

1800 или 1806 г.р.

Жена

1841 или 1842 г.р.
Около 1829 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1829 или 1831

Отец: Кудрявцов Илларион Львович

Мать: Кудрявцова Васса Деевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кудрявцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1853

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1855

Дочь: Грошикова (Грошикова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1858

Сын: Грошиков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1860

Сын: Грошиков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1863

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1865

Сын: Савин (Грошиков) Павел Михайлович

Мать ребёнка: Грошикова Евдокия Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
11.07.1869

Жена: Грошикова (Подзорова) Ефросиния Кирилловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1871

Сын: Грошиков Спиридон Михайлович

Мать ребёнка: Грошикова (Подзорова) Ефросиния Кирилловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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