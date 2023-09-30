Грошикова Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1853
Дочь: Кудрявцова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
28.03.1855
Дочь: Грошикова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
11.06.1858
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
02.04.1860
Сын: Грошиков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
13.06.1863
Дочь: Кудрявцова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
06.07.1865
Сын: Грошиков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно