Грошикова Евдокия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Евдокия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1853

Дочь: Кудрявцова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1855

Дочь: Грошикова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1858

Сын: Грошиков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1860

Сын: Грошиков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1863

Дочь: Кудрявцова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1865

Сын: Грошиков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Грошиков Михаил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Михаил Илларионович

Смерть
Неизвестно
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