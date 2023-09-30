Грошикова (Кудрявцова) ? Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова (Кудрявцова) ? Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Грошиков Степан Львович

Отец ребёнка: Грошиков Лев

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кудрявцов Илларион Львович

Отец ребёнка: Грошиков Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Лев

Смерть
Неизвестно
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