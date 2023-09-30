Грошикова (Кудрявцова) ? Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Грошиков Лев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кудрявцов Илларион Львович
Отец ребёнка: Грошиков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошиков Лев
Смерть
Неизвестно