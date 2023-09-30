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Грошиков Степан Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Грошиков Лев

Мать: Грошикова (Кудрявцова) ? Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Гликерия Иудовна

Рождение ребёнка
17.08.1820

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Наталия Степановна

Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.01.1823

Сын: Грошиков (Кудрявцов) Макар Степанович

Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1830

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