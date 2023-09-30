Грошиков Степан Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Грошиков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1820
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Наталия Степановна
Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна
Рождение ребёнка
Около 18.01.1823
Сын: Грошиков (Кудрявцов) Макар Степанович
Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна
Смерть
Около 1830