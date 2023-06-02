Куликова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Грошиков Павел Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Грошиков Макар Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Грошикова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно