Куликова Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Грошиков Павел Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Грошиков Макар Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Грошикова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно