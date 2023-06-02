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Грошикова (Грошикова) Евдокия Степановна
Грошикова (Грошикова) Евдокия Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Куликова Гликерия
Около 1795 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать:
Куликова Гликерия
Смерть
Неизвестно
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