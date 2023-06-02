Грошикова (Грошикова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова (Грошикова) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: Куликова Гликерия

Смерть
Неизвестно