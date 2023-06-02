Куликов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Куликов Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1812
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815
Сын: Куликов Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Куликова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Куликова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1837 или 1841
Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно