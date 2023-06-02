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Куликов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Куликов Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1812

Сын: Куликов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815

Сын: Куликов Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Куликова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Куликова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1837 или 1841

Сын: Куликов Исай Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Куликов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Гликерия Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Гликерия Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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