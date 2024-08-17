Горемыкина (Куликова) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1803
Дата смерти22.03.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1803
Отец: Куликов Федор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1819
Рождение ребёнка
13.01.1823
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Жарикова (Горемыкина) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич
Смерть
22.03.1871