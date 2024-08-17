Горемыкина (Куликова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Куликова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1803

Дата смерти

22.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1803

Отец: Куликов Федор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1819

Муж: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1823

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Жарикова (Горемыкина) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Смерть
22.03.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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