Зенкина (Горемыкина) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
03.02.1854
Рождение ребёнка
29.04.1862
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Рождение ребёнка
29.04.1862
Дочь: Зенкина Ксения Корнеевна
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Рождение ребёнка
01.03.1864
Дочь: Зенкина Евдокия Корнилиевна
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Рождение ребёнка
13.11.1865
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Рождение ребёнка
17.03.1867
Дочь: Зенкина Матрона Корнилиевна
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Рождение ребёнка
05.07.1869
Дочь: Зенкина Ефимия Корнилиевна
Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович
Смерть
Неизвестно