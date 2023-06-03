Зенкина (Горемыкина) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина (Горемыкина) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Горемыкин Алексей Афанасьевич

Мать: Горемыкина Екатерина Федоровна

Бракосочетание
03.02.1854

Муж: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1862

Сын: Зенкин Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1862

Дочь: Зенкина Ксения Корнеевна

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1864

Дочь: Зенкина Евдокия Корнилиевна

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1865

Сын: Зенкин Михаил Корнеевич

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1867

Дочь: Зенкина Матрона Корнилиевна

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1869

Дочь: Зенкина Ефимия Корнилиевна

Отец ребёнка: Зенкин Корней Адрианович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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