Куликова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1812
Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815
Сын: Куликов Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Куликова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно