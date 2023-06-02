Куликова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1812

Сын: Куликов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815

Сын: Куликов Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Куликова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Куликов Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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