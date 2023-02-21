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Эпштейн Яков Аркадьевич

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Место рождения

Белосток, Польша

Дата рождения

21.06.1896

Дата смерти

29.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896

Отец: не указан

Мать: Эпштейн Надежда Соломоновна

Белосток, Польша
Бракосочетание
1921

Жена: Соколовская Софья Ивановна

Работа или профессия
С 08.12.1929 по 10.04.1934
Москва, город федерального значения Москва
Нарком земледелия СССР | Должность: Нарком земледелия СССР 1-й народный комиссар земледелия СССР
Работа или профессия
После 1934
Москва, город федерального значения Москва
заведующй сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) | Должность: заведующй сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
Арест
12.10.1937
Обвинение: участие в контрреволюционной террористической организации
Реабилитация осужденного
05.01.1957
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | Бутово-Коммунарка.
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