Эпштейн Яков Аркадьевич
Место рожденияБелосток, Польша
Дата рождения21.06.1896
Дата смерти29.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896
Отец: не указан
Белосток, Польша
Бракосочетание
1921
Работа или профессия
С 08.12.1929 по 10.04.1934
Нарком земледелия СССР | Должность: Нарком земледелия СССР 1-й народный комиссар земледелия СССР
Работа или профессия
После 1934
заведующй сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) | Должность: заведующй сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
Арест
12.10.1937
Обвинение: участие в контрреволюционной террористической организации
Реабилитация осужденного
05.01.1957
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1938
Причина смерти: Расстрелян | Бутово-Коммунарка.