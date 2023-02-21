Эпштейн Надежда Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн Надежда Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1896

Сын: Эпштейн Яков Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Белосток, Польша
Рождение ребёнка
09.04.1898

Сын: Эпштейн Давид Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Белосток, Польша
Рождение ребёнка
1905

Сын: Эпштейн Илья Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Белосток, Польша
Смерть
1943
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