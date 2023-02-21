Эпштейн Надежда Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1896
Отец ребёнка: не указан
Белосток, Польша
Рождение ребёнка
09.04.1898
Отец ребёнка: не указан
Белосток, Польша
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: не указан
Белосток, Польша
Смерть
1943