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Эпштейн Илья Аркадьевич

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Место рождения

Белосток, Польша

Дата рождения

1905

Дата смерти

19.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Эпштейн Надежда Соломоновна

Белосток, Польша
Арест
1929
Рождение ребёнка
22.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эпштейн Евгения Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эпштейн Евгения Семёновна

Смерть
19.04.1938
Причина смерти: Расстрелян
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