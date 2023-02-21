Эпштейн Илья Аркадьевич
Место рожденияБелосток, Польша
Дата рождения1905
Дата смерти19.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Белосток, Польша
Арест
1929
Рождение ребёнка
22.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эпштейн Евгения Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1938
Причина смерти: Расстрелян