Эпштейн (Любич) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн (Любич) Евгения Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1901

Дата смерти

01.08.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1929 по 1934
Красноярск, Россия
Арест
1929
Рождение ребёнка
22.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпштейн Илья Аркадьевич

Арест
21.08.1949
Харьков, Украина
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпштейн Илья Аркадьевич

Смерть
01.08.1950
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Туберкулёз
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