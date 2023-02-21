Эпштейн (Любич) Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1901
Дата смерти01.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1929 по 1934
Красноярск, Россия
Арест
1929
Рождение ребёнка
22.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эпштейн Илья Аркадьевич
Арест
21.08.1949
Харьков, Украина
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1950
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Туберкулёз