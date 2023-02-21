Соколовская (Соколовская) Софья Ивановна
Место рожденияОдесса, Россия
Дата рождения10.04.1894
Дата смерти26.08.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Россия
Бракосочетание
1921
Работа или профессия
После 1935
Директор | Место работы: киностудия "Мосфильм" Должность: Директор
Реабилитация осужденного
03.03.1956
Работа или профессия
Неизвестно
Революционер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1938
Причина смерти: Расстрелян