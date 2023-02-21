Соколовская (Соколовская) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Соколовская) Софья Ивановна

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Место рождения

Одесса, Россия

Дата рождения

10.04.1894

Дата смерти

26.08.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Россия
Бракосочетание
1921

Муж: Эпштейн Яков Аркадьевич

Работа или профессия
После 1935
Москва, город федерального значения Москва
Директор | Место работы: киностудия "Мосфильм" Должность: Директор
Реабилитация осужденного
03.03.1956
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Революционер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.1938
Причина смерти: Расстрелян
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