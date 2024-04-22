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Кивилев Семен Лаврентьевич

Место рождения

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кивилев Лаврентий Артамонович

Мать: Ксения Лукинична

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.12.1864 ст.

Сын: Кивилев Евфимий Семенович

Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Той же деревни крестьянин Мирон Прокопьевич Мордвин.
Рождение ребёнка
Около 12.02.1866 ст.

Сын: Кивилев Архипп Семенович

Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Солдат Федор Лаврентьевич Кивилев (старший брат отца)
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кивилев Федор Семенович

Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1888 ст.

Сын: Кивилев Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кивилева Акилина Семеновна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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