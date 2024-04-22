Кивилев Семен Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кивилев Лаврентий Артамонович
Мать: Ксения Лукинична
Рождение ребёнка
12.12.1864 ст.
Сын: Кивилев Евфимий Семенович
Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна
Той же деревни крестьянин Мирон Прокопьевич Мордвин.
Рождение ребёнка
Около 12.02.1866 ст.
Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна
Солдат Федор Лаврентьевич Кивилев (старший брат отца)
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
31.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Кивилева Анастасия Прокопьевна
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно