Кивилева Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
12.12.1864 ст.
Сын: Кивилев Евфимий Семенович
Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич
Той же деревни крестьянин Мирон Прокопьевич Мордвин.
Рождение ребёнка
Около 12.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич
Солдат Федор Лаврентьевич Кивилев (старший брат отца)
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
31.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно