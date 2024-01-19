Кивилева Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивилева Анастасия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1864 ст.

Сын: Кивилев Евфимий Семенович

Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Той же деревни крестьянин Мирон Прокопьевич Мордвин.
Рождение ребёнка
Около 12.02.1866 ст.

Сын: Кивилев Архипп Семенович

Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Солдат Федор Лаврентьевич Кивилев (старший брат отца)
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кивилев Федор Семенович

Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.12.1888 ст.

Сын: Кивилев Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Кивилев Семен Лаврентьевич

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кивилев Семен Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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