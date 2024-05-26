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Кивилев Иоанн Семенович

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Место рождения

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.12.1888 ст.

Дата смерти

05.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1888 ст.

Отец: Кивилев Семен Лаврентьевич

Мать: Кивилева Анастасия Прокопьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
18.01.1907

Жена: Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: -по женеху: Солдат д.Слудки Вуколь Прокопьевич Мордвин, этой же деревни Афанасий Архипович Кивилев; -по невесте: крестьяне деревни Верх-Ямаш Павел Иоаннов Усанин, Иван петров Поздеев.
Рождение ребёнка
До 1914

Сын: Кивилев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
02.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
05.03.1970
Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

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