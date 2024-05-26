Кивилев Иоанн Семенович
Место рождения
Дата рождения31.12.1888 ст.
Дата смерти05.03.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1888 ст.
Той же деревни солдат Верколь??Прокопьевич Мордвин
Бракосочетание
18.01.1907
Воспр: -по женеху: Солдат д.Слудки Вуколь Прокопьевич Мордвин, этой же деревни Афанасий Архипович Кивилев; -по невесте: крестьяне деревни Верх-Ямаш Павел Иоаннов Усанин, Иван петров Поздеев.
Рождение ребёнка
До 1914
Мать ребёнка: Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
02.08.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кивилева (Ташкинова) Пелагея Сергеевна
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
05.03.1970