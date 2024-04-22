Кивилев Лаврентий Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кивилев Лаврентий Артамонович

Место рождения

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кивилев Артамон Кондратьевич

Мать: Кивилева Евдокия Меркурьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кивилев Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукинична

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кивилева Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ксения Лукинична

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кивилев Семен Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ксения Лукинична

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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