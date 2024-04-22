Кивилев Лаврентий Артамонович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кивилев Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукинична
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кивилева Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ксения Лукинична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кивилев Семен Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ксения Лукинична
Смерть
Неизвестно