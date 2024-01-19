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Кивилев Артамон Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кивилев Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кивилев Лаврентий Артамонович

Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кивилев Филип Артамонович

Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кивилев Семен Артамонович

Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна

Смерть
1858
Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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