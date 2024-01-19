Кивилев Артамон Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1858
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Кивилев Кондратий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кивилев Лаврентий Артамонович
Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кивилев Филип Артамонович
Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кивилев Семен Артамонович
Мать ребёнка: Кивилева Евдокия Меркурьевна
Смерть
1858