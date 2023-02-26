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Назарова Акилина Фомина

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Фома Тихонов

Мать: ?

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1837

Муж: Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Назаров Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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