Назарова Акилина Фомина
Место рождениясельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Фома Тихонов
Мать: ?
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1837
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.06.1839
Отец ребёнка: Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно