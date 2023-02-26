Фома Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Тихонов

Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Антип Фомин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Назарова Акилина Фомина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Житков Фёдор Фомин

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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