Фома Тихонов
Место рождениясельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Антип Фомин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Назарова Акилина Фомина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Житков Фёдор Фомин
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно