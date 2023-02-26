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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Антип Фомин
Отец ребёнка: Фома Тихонов
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Назарова Акилина Фомина
Отец ребёнка: Фома Тихонов
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Сын: Житков Фёдор Фомин
Отец ребёнка: Фома Тихонов
д.Лунино Калужской губ.