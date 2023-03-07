Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов
Место рождения
Дата рождения02.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1817
Отец: Сапошков-Назаров Филипп Назаров
Мать: София Васильева
Бракосочетание
06.11.1830
Жена: Акилина Иосифова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1835
Жена: Васса Мартинова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1837
Жена: Назарова Акилина Фомина
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.06.1839
Мать ребёнка: Назарова Акилина Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Пахомова
Смерть
Неизвестно