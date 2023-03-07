Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапошков-Назаров Тимофей Филиппов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1817

Отец: Сапошков-Назаров Филипп Назаров

Мать: София Васильева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.11.1830

Жена: Акилина Иосифова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1835

Жена: Васса Мартинова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1837

Жена: Назарова Акилина Фомина

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Назаров Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: Назарова Акилина Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Варфоломеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Пахомова

Смерть
Неизвестно
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