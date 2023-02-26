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Анисим Филиппов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

06.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1803

Отец: Сапошков-Назаров Филипп Назаров

Мать: София Васильева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
02.02.1819

Жена: Афимилия (Афимия) Калинина

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.12.1819

Сын: Спиридон Анисимов

Мать ребёнка: Афимилия (Афимия) Калинина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1820

Сын: Сергей Анисимов

Мать ребёнка: Афимилия (Афимия) Калинина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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