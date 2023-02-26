Анисим Филиппов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рождения06.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1803
Отец: Сапошков-Назаров Филипп Назаров
Мать: София Васильева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Бракосочетание
02.02.1819
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.12.1819
Сын: Спиридон Анисимов
Мать ребёнка: Афимилия (Афимия) Калинина
Рождение ребёнка
02.11.1820
Сын: Сергей Анисимов
Мать ребёнка: Афимилия (Афимия) Калинина
Смерть
Неизвестно