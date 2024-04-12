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Здорнов Симион Яковлев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1814

Отец: Здорнов Яков Николаев

Мать: Здорнова Ксения Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.10.1832

Жена: Вздорнова Пелагия Григорьева

Рождение ребёнка
27.04.1833

Дочь: Глафира Симионова

Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1834

Сын: Вздорнов Тимофей Симионов

Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1835

Дочь: Ольга Симионова

Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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