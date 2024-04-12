Здорнов Симион Яковлев
Место рождения
Дата рождения16.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1814
Отец: Здорнов Яков Николаев
Бракосочетание
06.10.1832
Рождение ребёнка
27.04.1833
Дочь: Глафира Симионова
Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
10.06.1834
Сын: Вздорнов Тимофей Симионов
Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
12.07.1835
Дочь: Ольга Симионова
Мать ребёнка: Вздорнова Пелагия Григорьева
Смерть
Неизвестно