Вздорнова (Опарина) Пелагия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Опарин Григорий
Бракосочетание
06.10.1832
Рождение ребёнка
27.04.1833
Дочь: Глафира Симионова
Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев
Рождение ребёнка
10.06.1834
Сын: Вздорнов Тимофей Симионов
Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев
Рождение ребёнка
12.07.1835
Дочь: Ольга Симионова
Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев
Смерть
Неизвестно