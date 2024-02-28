Вздорнова (Опарина) Пелагия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вздорнова (Опарина) Пелагия Григорьева

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Опарин Григорий

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.10.1832

Муж: Здорнов Симион Яковлев

Рождение ребёнка
27.04.1833

Дочь: Глафира Симионова

Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1834

Сын: Вздорнов Тимофей Симионов

Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1835

Дочь: Ольга Симионова

Отец ребёнка: Здорнов Симион Яковлев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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