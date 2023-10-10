Здорнова (Короткова) Ксения Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здорнова (Короткова) Ксения Николаева

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Коротков Николай Яковлев

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.05.1809

Муж: Здорнов Яков Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1810

Сын: Здорнов Фока Яковлев

Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1811

Дочь: Тарскова Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1814

Сын: Здорнов Симион Яковлев

Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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