Здорнова (Короткова) Ксения Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Коротков Николай Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1809
Рождение ребёнка
19.07.1810
Сын: Здорнов Фока Яковлев
Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев
Рождение ребёнка
22.09.1811
Дочь: Тарскова Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев
Рождение ребёнка
16.04.1814
Отец ребёнка: Здорнов Яков Николаев
Смерть
Неизвестно