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Здорнов Яков Николаев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Здорнов Николай

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.05.1809

Жена: Здорнова Ксения Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1810

Сын: Здорнов Фока Яковлев

Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1811

Дочь: Тарскова Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1814

Сын: Здорнов Симион Яковлев

Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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