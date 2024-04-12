Здорнов Яков Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Здорнов Николай
Бракосочетание
04.05.1809
Рождение ребёнка
19.07.1810
Сын: Здорнов Фока Яковлев
Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева
Рождение ребёнка
22.09.1811
Дочь: Тарскова Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева
Рождение ребёнка
16.04.1814
Мать ребёнка: Здорнова Ксения Николаева
Смерть
Неизвестно