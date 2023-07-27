Коротков Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти04.03.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Коротков Яков Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Здорнова Ксения Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Коротков Лаврентий Николаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1803
Дочь: Пелагия Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1807
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1811
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.1815
Причина смерти: от расслабления