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Коротков Николай Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

04.03.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Коротков Яков Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Здорнова Ксения Николаева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коротков Степан Николаев

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Коротков Лаврентий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1802

Сын: Коротков Иустин Николаев

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1803

Дочь: Пелагия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1807

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1811

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.03.1815
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от расслабления
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