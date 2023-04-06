Шарова (Хуртина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Хуртина) Матрена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Хуртинъ Евдокимъ

Мать: Хуртина Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Муж: Шаровъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1808

Сын: Шаровъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шаровъ Яковъ

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1812

Дочь: Кузнецова Лукерья

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1816

Дочь: Валявина Агафья

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1818

Дочь: Романова Анна

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ащеулова Фекла

Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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