Шарова (Хуртина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Хуртинъ Евдокимъ
Мать: Хуртина Стефанида
Бракосочетание
03.02.1807
Муж: Шаровъ Ефимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1808
Сын: Шаровъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шаровъ Яковъ
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
01.05.1812
Дочь: Кузнецова Лукерья
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
19.04.1816
Дочь: Валявина Агафья
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
09.09.1818
Дочь: Романова Анна
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ащеулова Фекла
Отец ребёнка: Шаровъ Ефимъ