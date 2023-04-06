Романова (Шарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Шарова) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818

Отец: Шаровъ Ефимъ

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Романовъ Петръ

Рождение ребёнка
03.07.1841

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1842

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1845

Сын: Романовъ Афонасий

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1848

Сын: Романовъ Мефодий

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1850

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1854

Сын: Романовъ Григорий

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1856

Сын: Романовъ Родионъ

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1861

Дочь: Романова Евдокия

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1862

Сын: Романовъ Николай

Отец ребёнка: Романовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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