Романова (Шарова) Анна
Место рождения
Дата рождения09.09.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818
Отец: Шаровъ Ефимъ
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
03.07.1841
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
08.10.1842
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
06.10.1845
Сын: Романовъ Афонасий
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
17.06.1848
Сын: Романовъ Мефодий
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
18.11.1850
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
18.01.1854
Сын: Романовъ Григорий
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
04.04.1856
Сын: Романовъ Родионъ
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
01.03.1861
Дочь: Романова Евдокия
Отец ребёнка: Романовъ Петръ
Рождение ребёнка
01.05.1862
Сын: Романовъ Николай
Отец ребёнка: Романовъ Петръ