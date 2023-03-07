Кузнецова (Шарова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения01.05.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1812
Отец: Шаровъ Ефимъ
Мать: Шарова Матрена
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Кузнецовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Кузнецовъ Степанъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей
Рождение ребёнка
?.05.1838
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей
Рождение ребёнка
18.01.1841
Сын: Кузнецовъ Григорий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей
Рождение ребёнка
20.06.1843
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1844
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей