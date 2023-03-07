Кузнецова (Шарова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Шарова) Лукерья

Кузнецова (Шарова) Лукерья

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1812

Отец: Шаровъ Ефимъ

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Кузнецовъ Андрей

Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Кузнецовъ Степанъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1841

Сын: Кузнецовъ Григорий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1843

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1844

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close