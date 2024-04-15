Чернышев Константин Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Чернышев Артемий Павлович
Мать: Чернышева Лукерья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чернышев Андрей Константинович
Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чернышев Иван Константинович
Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Анна Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно