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Чернышев Константин Артемьевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Чернышев Артемий Павлович

Мать: Чернышева Лукерья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Чернышев Андрей Константинович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чернышев Иван Константинович

Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Чернышева Анна Фоминична

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анна Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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