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Чернышева Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чернышев Константин Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Артемовна

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чернышев Василей Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Артемий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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