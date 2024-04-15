Чернышева Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чернышев Константин Артемьевич
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Артемовна
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чернышев Василей Артемьевич
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1851