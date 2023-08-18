Чернышева Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Анна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чернышев Андрей Константинович

Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чернышев Иван Константинович

Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Константин Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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