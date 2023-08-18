Чернышева Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чернышев Андрей Константинович
Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чернышев Иван Константинович
Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Чернышев Константин Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно