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Устинов Василий Алексеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884

Отец: Устинов Алексей Федоров

Мать: Мария Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Устинов Иван (Степан)? Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1909

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Устинов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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