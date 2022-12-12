Устинов Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения25.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1884
Отец: Устинов Алексей Федоров
Мать: Мария Павлова
Рождение ребёнка
10.10.1905
Сын: Устинов Иван (Степан)? Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
07.09.1909
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
26.06.1912
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно