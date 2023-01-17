Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1905

Сын: Устинов Иван (Степан)? Васильевич

Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1909

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1912

Сын: Устинов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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