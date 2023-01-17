Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1905
Сын: Устинов Иван (Степан)? Васильевич
Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
07.09.1909
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
26.06.1912
Отец ребёнка: Устинов Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно