(Миронова) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Сафронов Павел Филиппов
Мать: Татьяна Михайлова
Бракосочетание
10.06.1874
Рождение ребёнка
22.11.1878
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
25.02.1884
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
19.04.1886
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
06.03.1889
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
04.06.1891
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
12.01.1894
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Рождение ребёнка
28.10.1899
Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно