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(Миронова) Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сафронов Павел Филиппов

Мать: Татьяна Михайлова

Бракосочетание
10.06.1874

Муж: Устинов Алексей Федоров

Рождение ребёнка
22.11.1878

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Устинов Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1884

Сын: Устинов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1886

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1889

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Сын: Устинов Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1894

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Устинов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Устинов Алексей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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